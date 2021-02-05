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Cizre polisinden vatandaşlara korona virüs uyarısı

05.02.2021 13:05 | Son Güncelleme:
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Şırnak’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü, korona virüs ile mücadele kapsamında kentteki esnaf ve banka önlerinde bekleyen vatandaşlara hem sosyal mesafe uyarısında bulundu hem de broşür dağıttı.Cizre Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri korona virüs tedbirleri konusunda esnafı ziyaret etti.

Şırnak’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü, korona virüs ile mücadele kapsamında kentteki esnaf ve banka önlerinde bekleyen vatandaşlara hem sosyal mesafe uyarısında bulundu hem de broşür dağıttı.
Cizre Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri korona virüs tedbirleri konusunda esnafı ziyaret etti. Polis ekipleri, ziyaret sırasında esnafa korona virüsün yayılmasını önleme noktasında çeşitli bilgiler verdi. Esnafı ziyaret eden görevliler aynı çalışma kapsamında bankaların önlerinde bekleyen vatandaşlara sosyal mesafenin korunması hem de maske takma konusunda uyarılarda bulundu. Polisler, korona virüse karşı alınması gereken tedbirlerle ile ilgili esnaf ve vatandaşlara broşür de dağıttı.

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