YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Cizre Serhatspor, Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu maçına çıkmadı

Cizre Serhatspor, Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu maçına çıkmadı

14.09.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cizre Serhatspor, Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu maçına çıkmadı

Cizre Serhatspor, Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu maçına çıkmadı

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda Karbel Karaköprü Belediyespor ile Cizre Serhatspor arasında Şanlıurfa'da oynanması gereken maç, konuk takımın sahaya çıkmaması nedeniyle tatil edildi.

Ev sahibi kulüpten yapılan açıklamada, Faruk Çelik Spor Kompleksi'nde bugün oynanması planlanan müsabakanın, Cizre Serhatspor'un gelmemesinden dolayı hakem Erhan Kaya tarafından tatil edildiği aktarıldı.

Müsabakada Karbel Karaköprü Belediyespor takımı ile hakemler sahada yerini alırken, konuk ekip Cizre Serhatspor sahaya çıkmadı. Talimatlar gereği İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından hakem Erhan Kaya maçı tatil etti.

Maçla ilgili kararın daha sonra açıklanacağı bildirildi.

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Cizre Serhatspor Kulübü, 11 Eylül Pazar günü maçlara çıkmama kararı alındığını duyurmuştu.

Cizre Serhatspor, Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu maçına çıkmadı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandıŞanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı
Trabzonspor-Kızılyıldız maçına doğruTrabzonspor-Kızılyıldız maçına doğru
Ata tohumundan yetiştirilen "Yeşilçomlu kavunu" pazara inmeden alıcı buluyorAta tohumundan yetiştirilen "Yeşilçomlu kavunu" pazara inmeden alıcı buluyor
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası mac

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 14 Eylül Çarşamba

İmsak
04:38
Sabah
05:59
Öğle
12:26
İkindi
15:57
Akşam
18:42
Yatsı
19:58
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Hamileyken terk edilmişti! Hayat ona sürprizlerle geldi

Hamileyken terk edilmişti! Hayat ona sürprizlerle geldi

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.