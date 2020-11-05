YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Cizre TSO Başkanı Sevinç ESO Başkanı ile bir araya geldi

Cizre TSO Başkanı Sevinç ESO Başkanı ile bir araya geldi

ŞIRNAK HABERLERİ  | 05.11.2020 13:36 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sevinç beraberindeki heyet ile Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ile bir araya gelerek bölgeler arası ticaretin gelişmesi ve Cizre Organize Sanayi Bölgesinin faaliyetleri hakkında görüşmede bulundu.Gerçekleştirilen görüşmede iki oda arasında yapılacak ikili iş birliği ile ticaretin geliştirilmesi özellikle Cizre Organize Sanayi Bölgesinde yeni projelerin üretilmesi ve yapılabilecekler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Şırnak’ın Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sevinç beraberindeki heyet ile Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ile bir araya gelerek bölgeler arası ticaretin gelişmesi ve Cizre Organize Sanayi Bölgesinin faaliyetleri hakkında görüşmede bulundu.
Gerçekleştirilen görüşmede iki oda arasında yapılacak ikili iş birliği ile ticaretin geliştirilmesi özellikle Cizre Organize Sanayi Bölgesinde yeni projelerin üretilmesi ve yapılabilecekler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Yapılan toplantı sonunda Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sevinç ilgi ve alakalarından ötürü Eskişehir Sanayi Odası Başkanına teşekkür ederek, Cizre tarih ve kültür kitabını hediye etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baraj gölünde görüntülendi! Baraj gölünde görüntülendi!
Şırnaklı Çocuklar Piyano ÖğreniyorŞırnaklı Çocuklar Piyano Öğreniyor
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor ile Yukatel Denizlispor maçının hakemi belli oldu
Yeni Malatyaspor ile Yukatel Denizlispor maçının hakemi belli oldu
Kayserispor taraftarı Hatay maçına girebilecek
Kayserispor taraftarı Hatay maçına girebilecek
’Deprem görüntülerini çocuklara izletmeyin’ uyarısı
’Deprem görüntülerini çocuklara izletmeyin’ uyarısı
Karantina altındaki Kayakent mahallesinde 2 kişi hayatını kaybetti
Karantina altındaki Kayakent mahallesinde 2 kişi hayatını kaybetti
Yaralı bulundu, tedaviye alındı
Yaralı bulundu, tedaviye alındı
Ortacami Sokak sil baştan yenileniyor
Ortacami Sokak sil baştan yenileniyor

Şırnak Namaz Vakitleri 5 Kasım Perşembe

İmsak
05:10
Sabah
06:32
Öğle
11:59
İkindi
14:50
Akşam
17:15
Yatsı
18:32

Şırnak Nöbetçi Eczaneler 5 Kasım Perşembe

Gül Eczanesi
Merkez
Med Eczanesi
Cizre
Foria Eczanesi
Beytussebap
Şimşek Eczanesi
Idil
Mina Eczanesi
Silopi
Uludere Eczanesi
Uludere
Konak Eczanesi
Guclukonak
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.