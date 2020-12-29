YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Cizre TSO Başkanı Sevinç tarafından yapılan taziye evi dualarla açıldı

Cizre TSO Başkanı Sevinç tarafından yapılan taziye evi dualarla açıldı

ŞIRNAK HABERLERİ  | 29.12.2020 13:40 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sevinç tarafından Cudi Mahallesinde yaptırılan Basra Taziye Evi dualar eşliğinde açıldı.Cudi Mahallesinde bulunan taziye evi açılış törenine Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Cizre TSO Başkanı Salih Sevinç, İlçe Müftüsü Süleyman Baran, STK temsilcileri, imamlar ve mahalle sakinleri katıldı.

Şırnak’ın Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sevinç tarafından Cudi Mahallesinde yaptırılan Basra Taziye Evi dualar eşliğinde açıldı.
Cudi Mahallesinde bulunan taziye evi açılış törenine Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Cizre TSO Başkanı Salih Sevinç, İlçe Müftüsü Süleyman Baran, STK temsilcileri, imamlar ve mahalle sakinleri katıldı. Açılış kurdelesinin kesiminden öncekısa bir açıklama yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, yaptığı hizmetlerden dolayı TSO Başkanı Salih Sevinç’e teşekkür ederek görevinde başarı dileklerinde bulundu. Kaymakam Sinanoğlu, ayrıca Başkan Sevinç’in geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaştığı ve yapacağı özel hastane projesinin bölge için çok önemli olduğunu dile getirerek bu konuda da kendisini tebrik etti.
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Başkanı Salih Sevinç ise açılışa katılımlarından dolayı herkese teşekkür ederek, "Bu mutluluğu bizlere bahşeden Rabbime sonsuz şükürler olsun, Rabbim ömrümüzün kalan kısmında da böyle güzel işler yapmayı nasip etsin inşallah. Basra Taziye Evimizin Cudi Mahallesi sakinlerine ve halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.
Konuşmaların ardından taziye evi dualarla açıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Tamer Karadağlı'nın kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi İşte Tamer Karadağlı'nın kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi
Şırnaklı Çocuklar Piyano ÖğreniyorŞırnaklı Çocuklar Piyano Öğreniyor
1/

Şırnak Namaz Vakitleri 29 Aralık Salı

İmsak
05:50
Sabah
07:17
Öğle
12:17
İkindi
14:46
Akşam
17:07
Yatsı
18:29

Şırnak Nöbetçi Eczaneler29 Aralık Salı

Neşe Eczanesi
Merkez
İhsan Eczanesi
Cizre
Foria Eczanesi
Beytussebap
Sevgi Eczanesi
Idil
Şifa Eczanesi
Silopi
Uludere Eczanesi
Uludere
Konak Eczanesi
Guclukonak
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.