Cizre TSO Başkanı Sevinç’ten Cizrspor’a destek

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salih Sevinç, Cizrespor yöneticileri ve sporcularını yemekli toplantıda ağırlayarak, bugüne kadar olduğu bundan sonra da Cizrespor’a desteklerinin devam edeceğini söyledi.

İlk olarak Cizrespor oyuncularını şehir stadında ziyaret eden Başkan Sevinç, burada teknik heyetten takımın durumu hakkında bilgi aldı. Başkan Sevinç daha sonra Cizrespor yönetimini, teknik heyeti ve sporcuları yemekte ağırladı. Cizrespor’a yeni transfer olmuş futbolcular ile de tanışan Başkan Sevinç, bölgede sporun desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti. Başkan Sevinç, "Bölgemiz sporunun en önemli temsilcisi olan Cizrespor yönetiminin gayretli çalışmalarını mutlulukla takip ediyoruz. Bölgemizdeki spor etkinliklerinin baş aktörü Cizrespor’u desteklemek toplumsal bir sorumluluğu gerektirir Cizrespor, bölgenin spor alanında bir marka olması, bölge tanıtımının yapılması ve spor etkinlikleri ile oldukça önemli bir görev üstlenmektedir" dedi.

Şehrin reklam lokomotifi olan Cizrespor’un desteklerle daha güçlü olacağını vurgulayan Sevinç, yapılan transferler ile yoluna sorunsuz devam etmeyi planlayan ve altyapı çalışmalarına önem vererek gençlerin önünü açmayı hedefleyen kulübe destek olamaya devam edeceklerini ifade etti. Başkan Sevinç, "Her kesimin Cizrespor’umuza maddi ve manevi sahip çıkmasını diler katkı sunan herkese şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür eder, Cizrespor’umuza başarılar dilerim" diye konuştu.

