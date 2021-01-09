Cizre TSO ile Halkbank arasında protokol imzalandı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası ile Halkbank Cizre şubesi arasında ’Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı’ protokolü imzalandı.

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası, pandemi sürecinin olumsuzluklarını en aza indirip üyeleri arasında sürdürülebilir ve güvenilir ticarete katkı sunmak adına Halkbank ile protokol imzaladı. Protokol kapsamında oluşturulan Güvenli Tedarik Zinciri Finansmanı Sisteminde Paraf ticari kredi kartı kullanan firmalar alt kuruluş üyesi tedarikçi firmalardan yapacakları tedarik alımlarında özel vade ve finansal avantajlara sahip olacak. Alt kuruluş üyesi tedarikçi firmalar da banka garantisi ile tahsilâtlarını gerçekleştirebilecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sevinç "TOBB-Halkbank ’Tedarik Zinciri Finansmanı’ Paraf kart lansmanı kapsamında tüm üyelerimize, ticari mal alım-satımlarında, güvenli ticaret sistemi ve kolay finansman imkanı getiriliyor. Alıcı ve satıcı arasında Güvenli Ticaret Sistemi kurmayı sağlayan Paraf kart ile üyelerimiz alımlarda 540 güne kadar vade ve düşük maliyet avantajlarından yararlanabilecek. Cizre TSO olarak içinde bulunduğumuz bu zorlu süreci üyelerimizin daha rahat atlatması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İmzaladığımız protokol, ekonomik olarak sıkıntılı günler geçiren üyelerimize bir nebze olsun nefes aldırılacak" dedi.



