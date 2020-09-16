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Cizre yarı olimpik yüzme havuzuna kavuşuyor

ŞIRNAK HABERLERİ  | 16.09.2020 15:16 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından inşa edilecek olan kentin ilk kapalı yüzme havuzu olma özelliğini taşıyan tesisin kazı çalışmaları başladı.Yarı olimpik yüzme havuzu çalışmalarını inceleyen Cizre Kaymakamı ve Belediye başkan Vekili Davut Sinanoğlu, yetkililerden bilgi aldı.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından inşa edilecek olan kentin ilk kapalı yüzme havuzu olma özelliğini taşıyan tesisin kazı çalışmaları başladı.
Yarı olimpik yüzme havuzu çalışmalarını inceleyen Cizre Kaymakamı ve Belediye başkan Vekili Davut Sinanoğlu, yetkililerden bilgi aldı. Kaymakam Sinanoğlu, “Bu projeyi İlçemize kazandıran başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Valimiz Ali Hamza Pehlivan’a teşekkürlerimi sunuyorum. Belediye olarak da ayrı bir havuz inşa edeceğiz. Proje ihale aşamasında olup, YPK’dan onay bekliyoruz. Yakında onun da müjdesini vereceğiz. Şimdiden ilçemize hayırlı olsun” dedi.
Gençlik ve Spor Bakanlığınca 3 bin metre kare üzerinde yapılan kapalı yüzme havuzunun inşaatının Şubat 2021 yılında tamamlanması hedefleniyor.

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