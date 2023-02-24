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Cizre’de 6 saattir devam eden yangına TOMA’lar da müdahale ediyor

24.02.2023 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak’ın Cizre ilçesinde organize sanayi sitesinde çıkan yangın, bir fabrikayı küle çevirdi.

Cizre’de 6 saattir devam eden yangına TOMA’lar da müdahale ediyor

Yaklaşık 6 saattir devam eden yangına TOMA’larda müdahalede bulundu.

Alınan bilgilere göre, Cizre’de bulunan organize sanayi sitesinde bir fabrikada yangın çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Fabrikada cam, pencere, kapı gibi plastik ürünlerin üretilip bulunmasının yangının şiddetini artırdığı görüldü. Saat 04.00 sularında başlayan yangın tüm çabalara rağmen kontrol altına alınmaya çalışılırken, jandarmaya ait TOMA’larda takviye de bulundu.
Yangından can kaybı yaşanmazken, fabrikada ağır hasar meydana geldi. Ekiplerin yangın kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin hazırlanacak raporda belirleneceği öğrenildi.


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