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Cizre’de ağaçlar düzenli olarak sulanıyor

ŞIRNAK HABERLERİ  | 22.07.2020 13:48 | Son Güncelleme

Tüm yolları ağaçlandıran Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi yaz boyunca dikilen ağaçları düzenli olarak sulamaya devam ediyor.Cizre Belediyesi, kentin her köşesini yeşillendirip, ağaçlandırma çalışmalarını sürdürürken, refüjlere ve yol Kenarlarına dikilen yüzlerce ağacın sulama çalışmaları da devam ediyor.

Tüm yolları ağaçlandıran Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi yaz boyunca dikilen ağaçları düzenli olarak sulamaya devam ediyor.
Cizre Belediyesi, kentin her köşesini yeşillendirip, ağaçlandırma çalışmalarını sürdürürken, refüjlere ve yol Kenarlarına dikilen yüzlerce ağacın sulama çalışmaları da devam ediyor. Kurak yaz aylarında ağaçların kurumaması için çaba sarf eden sulama ekipleri bir günde yüzlerce ağaç suluyor. Doğaya ve yeşil alanlara önem veren Cizre Belediyesi, hem boş alanlara ağaç dikiyor hem de var olan yeşil alanların bakımına özen gösteriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokakların yanı sıra, sıcak yaz günlerinde şehri serinleten ağaçları da unutmuyor. 38 bölgede gerçekleşen sulamalarda 8 bin 364 ağacın sulaması düzenli bir şekilde yapılıyor.
Belediye ekipleri, çalışmalar kapsamında yakın dönemde Mem u Zin Bulvarı, İdil Caddesi, çevre yolu, İpek Yolu Caddesi, yeni Şırnak yolu, Silopi yolu, Botaş Caddesi, hastane çevresi ve Sur Mahallesinde 2 bin 48 adet doğu çıkarı, top akasya, dişbudak akçaağacı, cam ağacı, palmiye ve dut ağacı dikimi gerçekleştirildi. Dikilen ağaçların kökleri toprakla buluşarak, düzenli sulama ile büyümeye başladı. Daha yeşil bir Cizre için çalışmaların süreceği kaydedildi.

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