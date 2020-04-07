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Cizre'de anemi hastası kadın polisin verdiği kanla hayata tutundu

ŞIRNAK HABERLERİ  | 07.04.2020 12:47 | Son Güncelleme

Cizre'de anemi hastası kadın polisin verdiği kanla hayata tutundu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde anemi hastası Emel Geçkıl'ın (49) kan ihtiyacını polis karşıladı.

Sur Mahallesi'nde aniden fenalaşarak Cizre Devlet Hastanesine kaldırılan anemi hastası Emel Geçkıl'ın acil kana ihtiyacı olduğu tespit edildi.

Yapılan çağrılardan sonuç alınmaması üzerine yakınları Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

Bunun üzerine 2 özel harekat polisi Cizre Devlet Hastanesine gelerek kan bağışında bulundu.

Polisin verdiği kanla eşinin hayata tutunduğunu belirten Zeki Geçkıl, "Allah polislerimizden razı olsun. Eşim iki aydan bu yana anemi hastalığı nedeniyle kan kaybı yaşıyor. Bugün de aniden evde fenalaştı. Kendisini son anda hastaneye yetiştirdik ancak kan gurubu AB (rh) negatif olduğu için kan bulamadık, bunun üzerine polisten yardım istedik." diye konuştu.

"Polis kısa sürede ihtiyacımız olan kanı temin ederek eşimin hayatta kalmasını sağladı." diyen Geçkıl, emniyet teşkilatına teşekkür etti.

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