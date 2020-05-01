Cizre’de başıboş hayvanlar toplatılıyor

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi, vatandaşların en çok şikayet ettiği ve ilçede trafiği tehlikeye sokan başı boş inekleri toplamaya başladı.

Cizre Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelindeki başıboş inekleri topladı. Vatandaşların sıkça şikayet ettiği ve trafiği tehlikeye sokan başıboş ineklerin toplanması için ekipler seferber oldu. Mahallelerde ve caddelerde toplanan inekler hayvan pazarına götürüldü. Belediye ekipleri daha sonra inek sahiplerine ulaşarak Zabıta Yönetmeliği ve Kabahatler Kanununun ilgili maddeleri gereğince cezai işlem uyguladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Cizre Belediyesi Zabıta Müdürü Cihan Sezai, ‘‘Cizre merkezinde hayvan besleyen 400 aileden duyarlılık bekliyoruz, benzer görüntülerin devam etmesi halinde inek sahiplerine cezaların tamamını uygulayacağız. Ahırların kapatılması için inek sahiplerine süre verilecek ve yeni hayvancılık işletmesine de müsaade edilmeyecektir. İnek sahiplerine ihtarname gönderilerek, para cezası başta olmak üzere hayvanın kesilmesi, çevre kirliliğine sebebiyet verme, Umumi Hıfzıssıhha Kanuna muhalefet, küpesiz kaçak hayvan beslemekten kaynaklı tüm idari ve adli işlemleri yapmaktan imtina etmeyeceğiz. Belediye parklara ve bahçelere, ilaçlamaya, dezenfeksiyon çalışmasına ve temizliğe milyonlarca lira ödüyor. 150 bin nüfuslu ilçe de bu işin artık son bulması gerekir. İnek sahibi ailelerin tedbirlerini almaları konusunda bu son uyarımızdır" dedi.

Cizre Belediyesi ayrıca, ahırlarını şehir dışına çıkaran inek sahiplerine inşaat malzemesi desteği verecek.

