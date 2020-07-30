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Cizre’de bayram öncesi maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi

ŞIRNAK HABERLERİ  | 30.07.2020 13:42 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Kurban Bayramı öncesi korona virüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla cadde ve sokaklarda maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.Cizre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve mahalle muhtarlarından oluşan 17 kişilik ekip ilçe genelinde maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Kurban Bayramı öncesi korona virüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla cadde ve sokaklarda maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.
Cizre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve mahalle muhtarlarından oluşan 17 kişilik ekip ilçe genelinde maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirdi. Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu’nun talimatları doğrultusunda, yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında maske zorunluluğu ile sosyal mesafe kurallara uyulup uyulmadığına ilişkin denetim yapıldı. Ekipler, iş yeri sahipleri, çalışanlar ve müşterilere korona virüs ile mücadele kurallarına uymanın önemini hatırlattı.
Parklar, kafeler, sebze hali, iş yerleri, cadde ve sokaklarda denetimlerini sürdüren ekipler, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymayanlar hakkında cezai işlem uyguladı. Ekipler, özellikle maskelerini çenelerinin altında taşıyan vatandaşları uyararak, maskeyi kuralına uygun takmalarını istedi.
Ekiplerin, gece gündüz demeden vatandaşların sağlığı için denetimlerini sürdüreceği kaydedildi.

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