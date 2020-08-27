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Cizre'de bombalanan emniyet binası parka dönüştürülüyor

ŞIRNAK HABERLERİ  | 27.08.2020 16:01 | Son Güncelleme

Cizre'de bombalanan emniyet binası parka dönüştürülüyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısı sonucu zarar gören emniyet binasının bulunduğu alana Şehitler Anıtı ve Parkı yapılacak.

PKK'lı teröristler tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda hasar gören Cizre Çevik Kuvvet Gurup Amirliği binasının bulunduğu 8 dönümlük alana yapılacak Şehitler Anıtı ve Parkı için, Cizre Belediyesince temel atma töreni düzenlendi.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, yaptığı konuşmada, 26 Ağustos 2016'da, tek amacı yıkmak ve bölmek olan terör örgütünün gerçekleştirdiği hain saldırıda 13 polisin şehit olduğunu anımsattı.

Parkın yaklaşık 3 ayda tamamlanacağını dile getiren Pehlivan, "Bu temelin atılması ile aziz şehitlerimizi de anıyoruz. Buradaki düzenleme ile burayı ziyaret edenler tarafından şehitlerimiz anılsın, ruhlarına Fatiha duası okunsun istiyoruz." dedi.

Ülkenin birliği ve güçlü geleceği için terörle yoğun mücadele edildiğini aktaran Pehlivan, şunları kaydetti:

"Çok şükür geldiğimiz nokta itibariyle ilimiz ve bölgemiz geçmişe oranla çok daha güvenli ve daha huzurlu. Bu huzurun daim olması için hepimize görev düşüyor. Vatandaşımızla omuz omuza, gönül gönüle memleketimizin geleceği için mücadele etmeliyiz. Her geçen gün çocuklarımız ve gençlerimiz için çok daha huzurlu, aydınlık yarınlara hep birlikte tanıklık edeceğiz."

Konuşma ve duanların ardından Pehlivan, parkın temeline ilk harcı, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy ve Çakır Söğüt Tugay Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur ile birlikte attı.

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