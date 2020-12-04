YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Cizre’de cadde ve Sokaklar sessizliğe büründü

Cizre’de cadde ve Sokaklar sessizliğe büründü

ŞIRNAK HABERLERİ  | 04.12.2020 23:14 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Covid19 tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma uygulaması 21.00 itibariyle başladı.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Covid19 tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma uygulaması 21.00 itibariyle başladı. Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde olduğu gibi Şırnak’ın Cizre ilçesinde de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlaması ile birlikte kent genelinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Kısıtlama kararının uygulanması için kent merkezinde polis ekipleri devriye gezmeye başlarken bazı ekipler ise işlek cadde ve sokaklarda nöbet tuttu.
İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile 56 saat sürecek olan ve Pazartesi sabah saat 05:00 saati itibari ile sona erecek olan kısıtlama kararında belirtilen şartları taşıyanların ve görevli olanların sokağa çıkmasına izin verildi. Öte yandan polis ekipleri kısıtlamanın başladığı saatten itibaren halen araçları ile seyir halinde bulunan vatandaşları uyarırken işyerlerinden evlerine gitmeye çalışan kişilerin izin belgeleri kontrol edildi.
Cadde ve Sokakların Bomboş Kaldığı kentte Cizre Belediyesinde görevli temizlik işçileri cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaparak biriken çöpleri topladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Şırnaklı Çocuklar Piyano ÖğreniyorŞırnaklı Çocuklar Piyano Öğreniyor
1/

Şırnak Namaz Vakitleri 5 Aralık Cumartesi

İmsak
05:36
Sabah
07:02
Öğle
12:05
İkindi
14:38
Akşam
16:59
Yatsı
18:20

Şırnak Nöbetçi Eczaneler 5 Aralık Cumartesi

Aydın Eczanesi
Merkez
Halk Eczanesi
Cizre
Foria Eczanesi
Beytussebap
Demir Eczanesi
Idil
Hakan Eczanesi
Silopi
Deniz Eczanesi
Uludere
Konak Eczanesi
Guclukonak
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.