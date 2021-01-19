Cizre’de ’çöp yolu’ ile araç arızaları yüzde 60 azaldı

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi, katı atık döküm alanına giden 5 buçuk kilometrelik yolda iyileştirme çalışması gerçekleştirdi. yapılan çalışma ile araç arızlarında yüzde 60’lık bir düşüş yaşandı.

Daha önce aylık ortalama 100 bira civarında harcanan temizlik araçlarının arızalarının azaltılması amacıyla alınan tedbirlere ilave olarak daha önce ham yol olan 5 buçuk kilometrelik çöp yolunun Fen İşleri Müdürlüğü ve Karayolları Bölge Müdürlüğünce yürütülen ortak çalışma yapılmasının ardından temizlik araçları arızalarında önemli oranda düşüş sağlandı. Bu yıl içerisinde yapılacak asfalt çalışması ile arızalardaki düşüş oranının yüzde 80’lere ulaşması hedeflenirken yolun asfalt yapılması ile devreye alınacak çöp sıkıştırma treylerlerinin faaliyete girmesiyle birlikte katı atık alanına her gün giden araç sayısında düşüş olacak ve yılda yaklaşık 50 bin litreye yakın akaryakıt tasarrufu sağlanacak.

