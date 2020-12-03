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Cizre’de Engelliler Günü etkinliği

ŞIRNAK HABERLERİ  | 03.12.2020 16:00 | Son Güncelleme

Cizre Engellileri Koruma ve Dayanışma Derneği, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutladı.3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeni ile basın açıklaması yapan Cizre Engellileri Koruma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gülizar Ölmez, tohumun toprağa, engellilerin ise topluma emanet olduğunu söyledi.

Cizre Engellileri Koruma ve Dayanışma Derneği, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutladı.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeni ile basın açıklaması yapan Cizre Engellileri Koruma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gülizar Ölmez, tohumun toprağa, engellilerin ise topluma emanet olduğunu söyledi. Ölmez, "Engelliler bir yandan yeni haklar ya da olanaklar kazanırken diğer yandan da yeni sorunlarla veya uygulamada karşılaşılan sorunlarla yüz yüze bırakılıyor. 2005 yılında yürürlüğe giren 5378 sayılı yasaya göre kamuya açık alan, bina ve ulaşım araçlarının başta engelliler olmak üzere her kes için erişebilir olmasının sağlanması gerekiyor. Konulan sürelere uyulmadı, defalarca süre ertelemesi yapıldı. Ama yasanın gereklerini yerine getirilmesi neredeyse unutuldu. Yeni yapılan kamu kurum veya özel tüm inşaatlar ile iş merkezlerinin plan ve projesinde engellilerle ilgili TSE standartlarında gerekli düzenlemenin olmadığı takdirde belediye tarafından ruhsat verilmemesi, tüm cadde ve sokaklarda bulunan yaya kaldırımlarında rampa olmayan yerlere yeni rampaların yapılması, şehir merkezinde engellilerin kullanabileceği WC yapılması, belediye ve özel sektör tarafından işletilen tüm çay bahçesi, park, mesire alanlarının giriş çıkışlarına rampa, tutunma yerleri, klozetli tuvalet ve lavabo yapılması, belediye veya özel sektöre ait çocuk oyun parklarının engelli çocuklarında yaşıtları ile birlikte oynayabileceği şekilde düzenlemesi, belediyeye ait asansörlü toplu taşıma aracının olmasını istiyoruz. Bu anlamda da TBMM’de onaylanarak yürürlüğe girmiş olan Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesindeki basit kurullara, örneğin evrensel tasarı ilkesine uyulması önümüzdeki engellerin bir bölümünün kalkmasına büyük bir fayda sağlayacaktır" dedi.

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