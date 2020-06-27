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Cizre’de esnaf korona virüs salgınına karşı bilgilendirildi

ŞIRNAK HABERLERİ  | 27.06.2020 14:02 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu başkanlığında bir araya gelen Cizre Vefa Sosyal Destek Grubu ile Cizre Şehir Platformu üyeleri, esnafı gezerek korana virüs salgın riskine karşı bilgilendirmelerde bulundu.Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, beraberinde İlçe Emniyet Müdürü İzzet Güner, TSO Başkanı Salih Sefinç, Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Şırnak Şube Başkanı Abdullah Çatı, kamu kurum müdürleri, dernek başkanları ve mahalle muhtarlarından oluşan grup, korona virüse dikkat çekmek için esnafları ziyaret ederek broşür ve maske dağıttı.

Şırnak’ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu başkanlığında bir araya gelen Cizre Vefa Sosyal Destek Grubu ile Cizre Şehir Platformu üyeleri, esnafı gezerek korana virüs salgın riskine karşı bilgilendirmelerde bulundu.
Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, beraberinde İlçe Emniyet Müdürü İzzet Güner, TSO Başkanı Salih Sefinç, Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Şırnak Şube Başkanı Abdullah Çatı, kamu kurum müdürleri, dernek başkanları ve mahalle muhtarlarından oluşan grup, korona virüse dikkat çekmek için esnafları ziyaret ederek broşür ve maske dağıttı. Özellikle market ve fırınlarda incelemelerde bulunan Kaymakam Sinanoğlu ve beraberindekiler esnafa kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
Korana virüs salgınına karşı esnafı bilgilendirdiklerini dile getiren Kaymakam Sinanoğlu, "Korana virüs salgını bitene kadar hemşehrilerimizden ricam maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına riayet etsinler. Belediye olarak ilaçlama, cadde yıkama ve dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Lütfen zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım" dedi.

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