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Cizre’de evde çıkan yangına bahçe hortumuyla müdahale edildi

09.05.2023 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 5 katlı bir binanın 2’nci katındaki dairede çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Ekipler müdahale edinceye kadar ilk etapta bahçe hortumuyla alevlere müdahale yapıldı.

Cizre’de Nur Mahallesi Yafes Caddesi eski köprü mevkiinde beş katlı bir binanın 2’nci katında bulunan bir dairede aniden çıkan yangın, apartman sakinleri ve vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.
Ev sahibinin evde olmadığı dairede elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangını fark eden bina sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirerek damdan sarkıttıkları bahçe hortumu ile yangına müdahale etmeye çalıştı.

Vatandaşların haber vermesi ile birlikte kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının diğer dairelere ve alt kattaki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. İsmi öğrenilemeyen ev sahibinin akraba ziyareti için ilçe dışında olduğu öğrenildi.
Yangın ile ilgili incelemeler devam ediyor.

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