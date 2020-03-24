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Cizre’de ’evde kal müzik dinle’ etkinliği

ŞIRNAK HABERLERİ  | 24.03.2020 17:30 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünce korona virüs nedeniyle evlerinden dışarıya çıkamayan vatandaşlar için Mehmet Ağa Kasrında moral gecesi düzenledi.

Cizre’de ’evde kal müzik dinle’ etkinliği

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünce korona virüs nedeniyle evlerinden dışarıya çıkamayan vatandaşlar için Mehmet Ağa Kasrında moral gecesi düzenledi. Belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan etkinlikte vatandaşların istek parçaları da seslendirildi.
Bölgenin sevilen ses sanatçılarından Mesut Nohutçu, Mecit Çağırcı, Diyar Aslan ve Abdurrahman Oğuz’dan oluşan sıra gecesinde, birbirinden güzel şarkı ve türkülerle dinleyenlere keyifli bir gece yaşattı. Cizre Belediyesi’ne ait sosyal medya hesaplarından eş zamanlı olarak canlı yayınlanan etkinlik, binlerce kişi tarafından izlendi. Sanatçılar, vatandaşlardan gelen istek parçalarda seslendirildi.
65 yaş üstü vatandaşlara yeni tip korona virüs salgını nedeniyle evden çıkmamaları çağrısında bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, vatandaşların kendileri için çok önemli olduğunu belirterek “Sizler evde kaldığınız müddetçe bu tür moral geceleri devam edecek” dedi.

Cizre’de ’evde kal müzik dinle’ etkinliği

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