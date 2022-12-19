Cizre’de feci kaza: Hurdaya dönen araçta 4 ölü, 2 yaralı

Kaza, Cizre’ye bağlı İnci Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Cizre’den Silopi istikametine gitmekte olan Kadir Çapın yönetimindeki 34 GR 3413 plakalı tır, karşı yönden gelmekte olan Orhan Bayram yönetimindeki 27 AIL 003 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile kamyoneti altına alan tır, şarampole devrildikten sonra durabildi.

Kazada, kamyonette bulunan sürücü Orhan Bayram, Nurettin Üstev, Zafer Üstev ve Melik Kırmızıgül yaşamını yitirirken, Nursait Edis ile tır sürücüsü Kadir Çapın yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeni ile yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan yol, olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından tekrar ulaşıma açıldı. Kazada hayatını kaybeden dört kişinin cenazesi de ambulanslarla hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

