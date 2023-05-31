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Cizre’de Galatasaray’ın şampiyonluk sevinci

31.05.2023 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü’nü 4-1 yenerek ligin bitimine 2 hafta kalan şampiyonluğunu ilan ederken, maçın bitiş düdüğü ile birlikte Cizre Sokakları panayır alanına döndü.

Cizre’de Galatasaray’ın şampiyonluk sevinci

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Galatasaray’ın şampiyonluk coşkusu yaşandı. Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Ankaragücü’nü deplasmanda 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala tarihindeki 23. şampiyonluğunu elde etti. Maçın bitiş düdüğü ile cadde ve sokaklara çıkan taraftarlar şampiyonluk kutlaması yaptı.

Cizre’de Sanat Sokağı ve Sevgi Sokağında bir araya gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyon Galatasaray tezahüratları atarak, araçlarıyla caddelerde konvoy halinde tur attı. Araçlarıyla konvoy halinde şehir turu atan sarı-kırmızılı taraftarlar, meşale yakarak geç saatlere kadar şampiyonluğu kutladı.

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