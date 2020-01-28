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Cizre’de gönüllüler okulların bakım ve onarımını gerçekleştiriyor

ŞIRNAK HABERLERİ  | 28.01.2020 12:16 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Cizre ilçesinde gönüllüler tarafından başlatılan kampanya kapsamında okulların bakım ve onarımı gerçekleştiriliyor.Cizre Kaymakamlığı, Cizre Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ticaret ve Sanayi Odası’nın katkılarıyla Yunus Emre Anadolu Lisesi’nde bakım-onarım çalışmaları gerçekleştirildi.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde gönüllüler tarafından başlatılan kampanya kapsamında okulların bakım ve onarımı gerçekleştiriliyor.
Cizre Kaymakamlığı, Cizre Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ticaret ve Sanayi Odası’nın katkılarıyla Yunus Emre Anadolu Lisesi’nde bakım-onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Bakım-onarım çalışmalarına Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Sefinç, Milli Eğitim Müdürü Mirza Çazım, gönüllüler ve vatandaşlar katıldı. Çalışmalar kapsamında okul boyama, arızalı kapı ve pencerelerin değiştirilmesi, lavaboların temizlenmesi, eskiyen elektrik ile su tesisat hatları yenilendi.
Gönüllüler tarafından yapılan çalışmalar hakkında açıklama yapan Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, "Valimizin başlatmış olduğu eğitim seferberliği kapsamında, ilk olarak 10 okulumuzda çok maksatlı bakım ve onarım için gerekli tespitleri yaptık. Listemizde yer alan ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile koordineli olarak okullarımızda boyama, çatı onarımı ile bahçe düzenlemesi gibi çalışmaların bakım ve onarımlarını etap etap gerçekleştireceğiz" dedi.
Bu çalışmaların diğer okullarda da devam edeceğini dile getiren Kaymakam Sinanoğlu, emeği geçen herkese teşekkür etti.

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