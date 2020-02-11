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Cizre’de kar temizleme çalışmaları sürüyor

ŞIRNAK HABERLERİ  | 11.02.2020 18:31 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi, kent genelinde etkili olan kar yağışının ardından cadde, sokak ve yollarda kar temizleme çalışması başlattı.Ana arterlerin kapanmaması, vatandaşların kar sebebiyle mağduriyetlerinin oluşmaması, ulaşımda herhangi bir problem oluşmaması için Cizre Belediyesi Fen İşleri ekipleri, tuzlama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi, kent genelinde etkili olan kar yağışının ardından cadde, sokak ve yollarda kar temizleme çalışması başlattı.
Ana arterlerin kapanmaması, vatandaşların kar sebebiyle mağduriyetlerinin oluşmaması, ulaşımda herhangi bir problem oluşmaması için Cizre Belediyesi Fen İşleri ekipleri, tuzlama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Cizre Belediyesi ekipleri buzlanma riski olan yollar ile kaldırımlarda tuzlama çalışmaları yapıyor. Çalışmaları yakından takip eden Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, belediyedeki tüm birim müdürleri ile birlikte kar yağışının olması muhtemel saatlerde vatandaşların mağdur olmamaları için azami gayret gösterdiklerini söyledi. Kaymakam Sinanoğlu, “Çalışmaları takip ederek vatandaşlarımızın istek ve talepleri doğrultusunda organize olarak sorunları en kısa sürede çözüyoruz” dedi.

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