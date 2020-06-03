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Cizre’de karantinadaki apartman ve sokaklar dezenfekte edildi

ŞIRNAK HABERLERİ  | 03.06.2020 13:57 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle karantina altına alınan apartman ve sokaklarda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.Dünya genelinde etkili olan korona virüsün Türkiye’de ilk göründüğü günden itibaren dezenfekte çalışmalarını titizlikle yürüten Cizre Belediyesi, virüsün yayılmasına engel olmak, vatandaşları hastalıktan korumak ve virüsün etkilerini en aza indirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle karantina altına alınan apartman ve sokaklarda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.
Dünya genelinde etkili olan korona virüsün Türkiye’de ilk göründüğü günden itibaren dezenfekte çalışmalarını titizlikle yürüten Cizre Belediyesi, virüsün yayılmasına engel olmak, vatandaşları hastalıktan korumak ve virüsün etkilerini en aza indirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar ve karantina altına alınan mahallelerde dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor.
Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, uzun süredir yaşadıkları zorlu süreçten sonra iş yerlerini açan ve çalışma hayatına yeniden başlayan tüm vatandaşlara sağlık ve huzur dilediğini söyledi. Kaymakam Sinanoğlu, "Lütfen sosyal mesafe ve maske kullanımında gerekli hassasiyeti göstermeye özen gösterelim. Korona virüs ile mücadele kapsamında ilçemizde her gün düzenli olarak dezenfekte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca ekiplerimiz, ilçede pozitif vakaların bulunduğu ailelerin evlerini dezenfekte ediyor. Vaka sayılarının artmaması için tedbirli olalım, kurallara uyalım. Tedbir bizden takdir Allah’tan" dedi.

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