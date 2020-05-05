YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Cizre’de kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor

Cizre’de kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor

ŞIRNAK HABERLERİ  | 05.05.2020 11:04 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi, Cudi ve Nur mahallelerinde kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.İlçe genelinde kaldırım yenileme ve kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını sürdüren Cizre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cudi ve Nur mahallelerinde çalışmalarına hız verdi.

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi, Cudi ve Nur mahallelerinde kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
İlçe genelinde kaldırım yenileme ve kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını sürdüren Cizre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cudi ve Nur mahallelerinde çalışmalarına hız verdi. Belediye ekipleri, Mezbaha Caddesi, Ofis, Kuştepe ve Saray sokaklarda yürütülen çalışmalar kapsamında kazma, kumlama ve stabilize çalışmalarının ardından kilitli parke taşı ve bordür döşeme çalışmaları gerçekleştiriyor.
Çalışmaları yakından takip eden Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, “Şimdiye kadar 90 bin metrekare alana kilit parke döşendi. Yıl sonuna kadar 160 bin metrekare daha kilit parke döşeyeceğiz. Fen İşleri Müdürlüğümüzün kendi imkanlarıyla ürettiğiyle beraber 200 bin metrekare kilitli parke döşenmiş olacak. Sur, Cudi, Nur gibi mahallelerde ilk defa hizmet giden sokaklarımız oldu. Buralarda yaşayan hemşehrilerimizin bize desteği ve muhtarlarımızın da işleri takip etmeleriyle birlikte işler hızla yürüyor” dedi.
Standartlara uygun yapılan çalışmaların, program dahilinde ihtiyaç duyulan diğer mahallelerde de devam edeceği kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kısıtlama kalktı, yoğunluk geceden başladı Kısıtlama kalktı, yoğunluk geceden başladı
Şırnaklı Çocuklar Piyano ÖğreniyorŞırnaklı Çocuklar Piyano Öğreniyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sevgili gençler, 2020 mücadele ile geçiyor. Zorluklara millet olarak göğüs geriyoruz. Çok şükür başarımız ortada"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sevgili gençler, 2020 mücadele ile geçiyor. Zorluklara millet olarak göğüs geriyoruz. Çok şükür başarımız ortada"

Kumar oynarken yakalandılar, iki farklı suçtan ceza yediler

Kumar oynarken yakalandılar, iki farklı suçtan ceza yediler

Kaymakamlık kursunu başarıyla bitiren kaymakam adaylarının ataması yapıldı

Kaymakamlık kursunu başarıyla bitiren kaymakam adaylarının ataması yapıldı

Eksozu kopan ambulansı tamir etti, ücret almadı

Eksozu kopan ambulansı tamir etti, ücret almadı

İçişleri Bakanlığı’ndan şehirler arası giriş ve çıkış kısıtlaması uzatıldı

İçişleri Bakanlığı’ndan şehirler arası giriş ve çıkış kısıtlaması uzatıldı

Malatya’da bir mahallede daha karantina kaldırıldı

Malatya’da bir mahallede daha karantina kaldırıldı

Şırnak Namaz Vakitleri 5 Mayıs Salı

İmsak
03:30
Sabah
05:03
Öğle
12:12
İkindi
15:59
Akşam
19:10
Yatsı
20:37

Şırnak Nöbetçi Eczaneler 5 Mayıs Salı

Deniz Eczanesi
Uludere
Bilin Eczanesi
Silopi
Nas Eczanesi
Idil
Bizim Eczanesi
Cizre
Foria Eczanesi
Beytussebap
Yağmur Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Uçaş sağlık çalışanları ile bir araya geldi

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Uçaş sağlık çalışanları ile bir araya geldi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Sağlık-Sen Şırnak Şubesinden sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

Sağlık-Sen Şırnak Şubesinden sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

Cizreli genç fırıncı ekmek fiyatını 1 liraya düşürdü

Cizreli genç fırıncı ekmek fiyatını 1 liraya düşürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.