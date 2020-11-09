Cizre’de Kızılay Haftası etkinlikleri

Kızılay Şırnak’ın Cizre İlçe Şube Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Yıldırım, Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu ile makamında görüştü.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Kızılay Haftası dolayısıyla Cizre Kızılay Şube Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Yıldırım’ı makamında kabul etti. Yıldırım, Kaymakam Sinanoğlu’na Kızılay’ın faaliyet ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kaymamam Sinanoğlu, Kızılay’ın hizmetleriyle önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu yurt ve dünya çapında meydana gelen salgın ve afetlerde göstermiş olduğu özverili çalışmalarını takdirle karşıladığını belirtti.

