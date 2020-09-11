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Cizre’de korona virüs denetimleri

ŞIRNAK HABERLERİ  | 11.09.2020 13:43 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Cizre ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirildi.Cizre’de gerçekleştirilen denetimlerde esnaf ve vatandaşlar korona virüs tedbirleri konusunda uyarıldı.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirildi.
Cizre’de gerçekleştirilen denetimlerde esnaf ve vatandaşlar korona virüs tedbirleri konusunda uyarıldı. Ekipler, maske, sosyal mesafe ve uyulması gereken kurallar hakkında vatandaşları bilgilendirdi.
İçişleri Bakanlığınca gönderilen genelgeye istinaden, Cizre’dce bulunan ticari taksiler, toplu taşıma araçlar, berberler, lokantalar, unlu mamuller, kafeler ve alışveriş merkezleri de denetlenerek kurallara uymayanlara cezai kesildi.

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