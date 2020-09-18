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Cizre’de korona virüs denetimleri devam ediyor

ŞIRNAK HABERLERİ  | 18.09.2020 14:51 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge sonrası Sağlık İçin Hepimiz İçin sloganıyla Şırnak’ın Cizre ilçesinde korona virüs denetimi gerçekleştirildi.İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge sonrası ’Sağlık İçin Hepimiz İçin’ sloganıyla Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu’nun da katılımıyla maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı denetlendi.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge sonrası Sağlık İçin Hepimiz İçin sloganıyla Şırnak’ın Cizre ilçesinde korona virüs denetimi gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge sonrası ’Sağlık İçin Hepimiz İçin’ sloganıyla Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu’nun da katılımıyla maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı denetlendi. Maske, sosyal mesafe ve uyulması gereken kurallar hakkında vatandaşları bilgilendiren Kaymakam Sinanoğlu, maske takmayanları da uyardı. İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği korona virüs denetimleri konulu genelge kapsamında ilçedeki tüm kamu kurum müdürleri ile zabıta ve polis ekipleri tarafından toplu taşıma araçları, alışveriş merkezleri, lokantalar, kafeler ve açık alanlarda denetim yapıldı.

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