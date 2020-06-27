Cizre’de korona virüse karşı cadde ve kaldırımlar yıkanıyor

Şırnak’ın Cizre ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında önlemler alan ve ilçe genelinde hummalı bir çalışma yürüten Cizre Belediyesi, cadde ve kaldırımları yıkayıp, dezenfekte ediyor.

Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, düzenli aralıklarla devam ettiği cadde yıkama çalışmaları kapsamında Mem u Zin Bulvarı ile Orhan Doğan Caddesini baştan aşağı yıkadı. Belediye ekipleri korona virüs salgınına karşı vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda yıkama çalışmalarına devam edip, cadde ve sokakları dezenfekte ediyor.

Çevre temizliğinin önemine dikkat çeken Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, "Cizre’nin tüm mahallelerini temiz tutmak için gece gündüz çalışıyoruz. Çalışmalarımız kapsamında cadde ve kaldırımlar düzenli olarak dezenfektanlarla temizliyoruz. Gereken hijyen kurallarını uygulayarak korona virüs salgınına karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. İnşallah hep birlikte alacağımız tedbirlerle bu zor günleri aşacağız" dedi.

