YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Cizre’de maske ve sosyal mesafe denetimi

Cizre’de maske ve sosyal mesafe denetimi

ŞIRNAK HABERLERİ  | 19.06.2020 15:10 | Son Güncelleme

Korona virüs ile mücadele kapsamında maskesiz sokağa çıkma yasağının uygulandığı Şırnak’ın Cizre ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerince maske ve sosyal mesafe denetimleri yapıldı.Cizre’de kentin önemli noktalarında denetimlerini sürdüren Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, esnaf ve vatandaşlara korona virüs salgınına karşı gerekli tedbirlerin alınması ve kurallara riayet edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Korona virüs ile mücadele kapsamında maskesiz sokağa çıkma yasağının uygulandığı Şırnak’ın Cizre ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerince maske ve sosyal mesafe denetimleri yapıldı.
Cizre’de kentin önemli noktalarında denetimlerini sürdüren Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, esnaf ve vatandaşlara korona virüs salgınına karşı gerekli tedbirlerin alınması ve kurallara riayet edilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Zabıta ekiplerinin sahada maske ve sosyal mesafe denetimi yaptığını belirten Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, "Bizler de sahada olalım ve denetimleri yerinde inceleyelim dedik. Vatandaşlarımız denetimlerin devam etmesini istiyor. Vatandaşımızın sağlığı ve geleceği için denetimlerimizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız lütfen kurallara uysun. Yeni dönemde üç altın kural öneriyoruz. Maske takacağız, sosyal mesafeyi koruyacağız ve temizliğe riayet edeceğiz. Bunları yaptığımız zaman riskleri azaltabiliriz. Kısıtlamaların kaldırılması veya gevşetilmesi tehlikenin geçtiği anlamına gelmiyor. Bu tehlikelerin devam ettiğini ifade ediyoruz. Gerekmedikçe kalabalıklara girmeyelim. İhtiyacımız olduğu takdirde dışarı çıkalım" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Cem Yılmaz'ın espirisini paylaştı, sezonu Kilyos'ta açtı Cem Yılmaz'ın espirisini paylaştı, sezonu Kilyos'ta açtı
Şırnaklı Çocuklar Piyano ÖğreniyorŞırnaklı Çocuklar Piyano Öğreniyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yaban hayvanları Kars’ta şifa buluyor

Yaban hayvanları Kars’ta şifa buluyor

Resmi makamlar giremedik dedi, vatandaş girip görüntülemeyi başardı

Resmi makamlar giremedik dedi, vatandaş girip görüntülemeyi başardı

Yazın karpuz, üzüm ve incir tüketimine dikkat

Yazın karpuz, üzüm ve incir tüketimine dikkat

Hasta olan köpeği yakalayıp iğnesini yapan trafik polisi büyük takdir topladı

Hasta olan köpeği yakalayıp iğnesini yapan trafik polisi büyük takdir topladı

Yavru Kukumavlar ile Karga tedavi altına alındı

Yavru Kukumavlar ile Karga tedavi altına alındı

Yavru keklikler emin ellerde

Yavru keklikler emin ellerde

Şırnak Namaz Vakitleri 19 Haziran Cuma

İmsak
02:55
Sabah
04:42
Öğle
12:17
İkindi
16:09
Akşam
19:41
Yatsı
21:21

Şırnak Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Cuma

Deniz Eczanesi
Uludere
Doğan Eczanesi
Silopi
Bişenk Eczanesi
Cizre
Foria Eczanesi
Beytussebap
Yağmur Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Bişenk Eczanesi
Cizre
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Cizre’de kaldırım işgali denetimi

Cizre’de kaldırım işgali denetimi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Yazılımcı Fatihi Mahmood Ismael: "Korona virüs sonrası önceliğimiz teknoloji ve yazılım olmalı"

Yazılımcı Fatihi Mahmood Ismael: "Korona virüs sonrası önceliğimiz teknoloji ve yazılım olmalı"

Cizre’de dezenfekte çalışmaları sürüyor

Cizre’de dezenfekte çalışmaları sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.