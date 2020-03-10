YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Cizre’de okul önlerinde uyuşturucu denetimi

Cizre’de okul önlerinde uyuşturucu denetimi

ŞIRNAK HABERLERİ  | 10.03.2020 12:14 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, okul önlerindeki uyuşturucu denetimlerini arttırdı.Cizre Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince okul önlerinde ve çevrelerinde, öğrencilerin gittiği park ve bahçelerde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik denetimler devam ediyor.

Şırnak’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, okul önlerindeki uyuşturucu denetimlerini arttırdı.
Cizre Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince okul önlerinde ve çevrelerinde, öğrencilerin gittiği park ve bahçelerde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik denetimler devam ediyor. Denetimlerde, şüphelilerin kimlik kontrolleri ve üst aramaları yapılırken yine şüpheli görülen araçlarda da uyuşturucu araması yapılıyor. Cizre genelinde bütün okul önleri ve Dicle Nehri kenarında park ve bahçelerde gerçekleşen uyuşturucu denetiminde ekipler hem uyuşturucu denetimi yaptı hem de öğrenci ve vatandaşları uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarına karşı uyarılarda bulundu.
Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri görevlilerince ilçede görünür olmak, önleyici ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla 15 ekip ve 50 personel ile 5 ayrı noktada uyuşturucu denetimi gerçekleştirildi. Uygulamada 37 araç ve 197 şahıs sorgulanırken, 2 bakaya şahsa işlem yapıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER O Ses Türkiye jürisinden olay sözler! Acun Ilıcalı küplere binecek O Ses Türkiye jürisinden olay sözler! Acun Ilıcalı küplere binecek
Şırnaklı Çocuklar Piyano ÖğreniyorŞırnaklı Çocuklar Piyano Öğreniyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi 25.Hafta

Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi 25.Hafta

En kötü averaj Kayserispor’da

En kötü averaj Kayserispor’da

Kadınlar gününde anlamlı gezi

Kadınlar gününde anlamlı gezi

Bu ihalede herkes ev sahibi olacak

Bu ihalede herkes ev sahibi olacak

Tokat’ta kavşakta otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Tokat’ta kavşakta otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Vali Çağatay ve eşinden yaralı öğretmene ziyaret

Vali Çağatay ve eşinden yaralı öğretmene ziyaret

Şırnak Namaz Vakitleri 10 Mart Salı

İmsak
05:02
Sabah
06:22
Öğle
12:25
İkindi
15:44
Akşam
18:19
Yatsı
19:34

Şırnak Nöbetçi Eczaneler10 Mart Salı

Uludere Eczanesi
Uludere
Halk Eczanesi
Silopi
Nas Eczanesi
Idil
Onur Eczanesi
Beytussebap
Neşe Eczanesi
Merkez
Halk Eczanesi
Cizre
Onur Eczanesi
Beytussebap
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Uludere’de vahşi yaşamın sırlarını keşfetmek için fotokapan kuruldu

Uludere’de vahşi yaşamın sırlarını keşfetmek için fotokapan kuruldu

Cizrespor Payasspor’u 2-0 yendi

Cizrespor Payasspor’u 2-0 yendi

Beytüşşebap’ta ekiplerin sarkıt nöbeti

Beytüşşebap’ta ekiplerin sarkıt nöbeti

Beytüşşebap'ta dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiledi

Beytüşşebap'ta dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiledi

Cizre Belediyesinden yolda kalanlara çorba ikramı

Cizre Belediyesinden yolda kalanlara çorba ikramı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.