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Cizre’de STK’lar korona virüse dikkat çekti

ŞIRNAK HABERLERİ  | 25.06.2020 17:07 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Cizre ilçesinde faaliyet gösteren ve Cizre Şehir Platformu çatısı altında bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, maske kullanımı ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri için vatandaşlara broşür dağıttı.Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Önünde bir araya gelen aralarında TSO Başkanı Salih Sefinç, Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Şırnak Şube Başkanı Abdullah Çatı, Kuyumcular Derneği Başkanı İhsan Güneş, Diyanet-Sen Şırnak Şube Başkanı Süleyman Çanga, dernek başkanları ve muhtarların olduğu grup, korona virüse dikkat çekmek için esnafı ziyaret ederek broşür dağıttı.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde faaliyet gösteren ve Cizre Şehir Platformu çatısı altında bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, maske kullanımı ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri için vatandaşlara broşür dağıttı.
Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Önünde bir araya gelen aralarında TSO Başkanı Salih Sefinç, Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Şırnak Şube Başkanı Abdullah Çatı, Kuyumcular Derneği Başkanı İhsan Güneş, Diyanet-Sen Şırnak Şube Başkanı Süleyman Çanga, dernek başkanları ve muhtarların olduğu grup, korona virüse dikkat çekmek için esnafı ziyaret ederek broşür dağıttı.

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