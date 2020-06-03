YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Cizre’de temizlik çalışmaları

Cizre’de temizlik çalışmaları

ŞIRNAK HABERLERİ  | 03.06.2020 14:07 | Son Güncelleme

Sokakta Temizlik Var Projesi kapsamında ilçe genelinde temizlik çalışması başlatan Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Şah ve Kale Mahallesini baştan aşağı temizledi.Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgına karşı bir yandan rutin temizlik işlerini yaparken, bir yandan da Sokakta Temizlik Var Projesi ile Şah ve Kale Mahallesindeki boş arsalarda biriken çöpleri topladı.

Sokakta Temizlik Var Projesi kapsamında ilçe genelinde temizlik çalışması başlatan Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Şah ve Kale Mahallesini baştan aşağı temizledi.
Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgına karşı bir yandan rutin temizlik işlerini yaparken, bir yandan da Sokakta Temizlik Var Projesi ile Şah ve Kale Mahallesindeki boş arsalarda biriken çöpleri topladı. Belediye ekipleri, su oluklarında biriken kum ve çamurları kürekle temizleyerek, sokak ve caddeleri süpürdü.
Şah ile Kale Mahallesini baştan aşağı elden geçiren ekipler, çevre ve görüntü kirliliği oluşturan tüm noktaları temizledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Evini ateşe verip, kendini içeriye kilitledi Evini ateşe verip, kendini içeriye kilitledi
Şırnaklı Çocuklar Piyano ÖğreniyorŞırnaklı Çocuklar Piyano Öğreniyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Lokanta Nevnihal ve Çengelköy Börekçisi, kapılarını maksimum hijyenle açtı

Lokanta Nevnihal ve Çengelköy Börekçisi, kapılarını maksimum hijyenle açtı

Amansız hastalığa yenilen polis memuruna son görev

Amansız hastalığa yenilen polis memuruna son görev

İYİ Parti Genel Merkezinden Başkan Kaya’ya destek ziyareti

İYİ Parti Genel Merkezinden Başkan Kaya’ya destek ziyareti

Hemşire hayata tutunmak için ’karaciğer nakli’ bekliyor

Hemşire hayata tutunmak için ’karaciğer nakli’ bekliyor

LGS’de kullanılmak üzere maske diktiler

LGS’de kullanılmak üzere maske diktiler

KOMÜT Başkanı Adem Bulut: "Ev almak için bu imkanlar mutlaka değerlendirilmeli"

KOMÜT Başkanı Adem Bulut: "Ev almak için bu imkanlar mutlaka değerlendirilmeli"

Şırnak Namaz Vakitleri 3 Haziran Çarşamba

İmsak
02:59
Sabah
04:43
Öğle
12:13
İkindi
16:05
Akşam
19:34
Yatsı
21:11

Şırnak Nöbetçi Eczaneler 3 Haziran Çarşamba

Fırat Eczanesi
Uludere
Baran Eczanesi
Silopi
Meydan Eczanesi
Cizre
Ensari Eczanesi
Beytussebap
Dılşad Eczanesi
Merkez
Dılşad Eczanesi
Merkez
Meydan Eczanesi
Cizre
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Cizre’de dezenfekte çalışmaları sürüyor

Cizre’de dezenfekte çalışmaları sürüyor

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Namaz Dağı üs bölgesinde askerlerle iftar yapan Bakan Soylu ile telefonla görüşerek askerler ve ailelerinin bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Namaz Dağı üs bölgesinde askerlerle iftar yapan Bakan Soylu ile telefonla görüşerek askerler ve ailelerinin bayramını kutladı.

Beytüşşebap’ta dev göl keşfedildi

Beytüşşebap’ta dev göl keşfedildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.