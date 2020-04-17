YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Cizre’de temizlik çalışmaları devam ediyor

Cizre’de temizlik çalışmaları devam ediyor

ŞIRNAK HABERLERİ  | 17.04.2020 12:55 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi 30 kişilik ekiple birlikte Sur ve Kale mahallelerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir yandan rutin temizlik işlerini yaparken, bir yandan da Sokakta Temizlik Var Projesi ile Sur ve Kale mahallelerinde başlatılan çalışmalar kapsamında, ilk olarak boş arsalarda biriken çöpleri topladı.

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi 30 kişilik ekiple birlikte Sur ve Kale mahallelerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir yandan rutin temizlik işlerini yaparken, bir yandan da Sokakta Temizlik Var Projesi ile Sur ve Kale mahallelerinde başlatılan çalışmalar kapsamında, ilk olarak boş arsalarda biriken çöpleri topladı. Ekipler, su oluklarda biriken kum ve çamurları kürekle alarak, sokak ve caddeleri baştan aşağı temizledi. Bu kapsamda Sur ile Kale mahallelerinde çevre ve görüntü kirliliği oluşturan tüm noktalar, ekiplerce temizlenerek hijyenik hale getirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Anne sana hiç dokunamayacak mıyım?' Koronavirüsü bir de onlardan dinleyin 'Anne sana hiç dokunamayacak mıyım?' Koronavirüsü bir de onlardan dinleyin
Silopi’de ’15 Temmuz’ konferansıSilopi’de ’15 Temmuz’ konferansı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yalova Ziraat Odası uyardı:

Yalova Ziraat Odası uyardı:

Kaymakam Şahin tarım üreticilerini ziyaret etti

Kaymakam Şahin tarım üreticilerini ziyaret etti

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Bursa’da sokağa çıkma yasağına ilişkin kararlar açıklandı

Bursa’da sokağa çıkma yasağına ilişkin kararlar açıklandı

Turkcell Superonline ev internetinin hızını katladı

Turkcell Superonline ev internetinin hızını katladı

Sokağa çıkamayan şehit dedesinin bahçesini, ekime gönüllü gençler hazırladı

Sokağa çıkamayan şehit dedesinin bahçesini, ekime gönüllü gençler hazırladı

Şırnak Namaz Vakitleri 17 Nisan Cuma

İmsak
03:59
Sabah
05:26
Öğle
12:15
İkindi
15:56
Akşam
18:54
Yatsı
20:15

Şırnak Nöbetçi Eczaneler17 Nisan Cuma

Aydın Eczanesi
Merkez
Onur Eczanesi
Beytussebap
Özdemir Eczanesi
Cizre
Çevrim Eczanesi
Idil
Bayram Eczanesi
Silopi
Deniz Eczanesi
Uludere
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Öğretmenlerden örnek davranış

Öğretmenlerden örnek davranış

Sağanak yağış şelale oluşturdu

Sağanak yağış şelale oluşturdu

Köylüler 1994 Yılında Yaşanan Bombalama Olayını Anlattı

Köylüler 1994 Yılında Yaşanan Bombalama Olayını Anlattı

Süryani Köyü'nde cinayet gerginliği

Süryani Köyü'nde cinayet gerginliği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.