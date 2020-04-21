Cizre’de temizlik çalışmaları devam ediyor

Şırnak’ın Cizre ilçesinde sinek ve haşerelere karşı temizlik çalışması başlatıldı.

Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilaçlama ekibinin kent genelinde sinek ve haşerelere karşı erkenden başlattığı ilaçlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu’nun talimatıyla ilaçlama çalışmasına erken başlayan ekipler, ilaçlama sayesinde vatandaşların yaz aylarını sinek ve haşerelerden uzak bir şekilde geçirmesini sağlayacak.

Kenar mahallelerinde besicilik faaliyeti yapılan ahırlarda başlayan ilaçlama çalışmaları daha sonra sinek larvalarının yoğun olduğu su birikintileri, kanallar ilaçlanarak erkenden kontrol altına alındı.

İlaçlama çalışmalar hakkında bilgi veren Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mahfuz Toprak, “İnsanların yaşadıkları yerleri yaşanmaz hale getiren, hastalık etkeni vektörlere karşı etkin mücadelemize devam ediyoruz. Zamanında başlattığımız ilaçlama çalışmasıyla yaz aylarında vatandaşlarımız evlerinde rahat bir şekilde oturabilecektir” dedi.

