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  4. Cizre’de THY personeli öğrencilere mesleki tecrübelerini anlattı

Cizre’de THY personeli öğrencilere mesleki tecrübelerini anlattı

ŞIRNAK HABERLERİ  | 14.01.2020 18:31 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Cizre İlçesinde, Türk Hava Yolları (THY) kabin memurları, öğrencilere mesleki tecrübelerini aktardı.Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde Tüm Sivil Havacılar Derneği (TÜSHAD), Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA), Havayolları Kabin Memurları Derneği (TASSA) ve Uçak Teknisyenleri Derneği (UTED) üyelerince, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında THY kabin memurları Şırnak’ın Cizre ilçesinde meslek tanıtım seminerinde öğrencilere bilgi verdi.

Şırnak’ın Cizre İlçesinde, Türk Hava Yolları (THY) kabin memurları, öğrencilere mesleki tecrübelerini aktardı.
Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde Tüm Sivil Havacılar Derneği (TÜSHAD), Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA), Havayolları Kabin Memurları Derneği (TASSA) ve Uçak Teknisyenleri Derneği (UTED) üyelerince, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında THY kabin memurları Şırnak’ın Cizre ilçesinde meslek tanıtım seminerinde öğrencilere bilgi verdi. Cizre Hükümet Konağı konferans salonunda düzenlenen programda THY kabin personelleri Muhammed Ölmez ve Enes Korkmaz, öğrencilere meslekleriyle ilgili bilgi verdi, soruları cevapladı.
Seminer sonunda Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener ve Cizre Milli Eğitim Müdürü Mirza Cazım tarafından THY kabin memurlarına birer plaket verildi.

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