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Cizre’de Trafik Haftası etkinlikleri

ŞIRNAK HABERLERİ  | 06.05.2020 10:52 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Trafik Haftası vesilesiyle sürücülere çeşitli bilgilendirmelerde bulunup broşür dağıttı.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Trafik Haftası vesilesiyle sürücülere çeşitli bilgilendirmelerde bulunup broşür dağıttı. Ekipler, sürücülere hem virüse karşı tedbirli olmaları hem de trafik kurallarına uymaları yönünde hatırlatmada bulundu. Şehir giriş-çıkışlarında bulunan kapama noktalarına bilgilendirici afiş ve broşürler asan trafik ekipleri, Orhan Doğan Caddesi kaymakamlık hizmet binası önünde sürücü ve yayalara yönelik emniyet kemeri ve yaya yolu önceliği konularında bilgilendirici faaliyetlerde bulundu.
Taksi duraklarını da ziyaret eden ekipler, sürücüleri trafik güvenliği ve emniyet kemeri konularında bilgilendirerek broşür dağıttı. Şehir içi dolmuş ve minibüsler ile kooperatiflere yönelik denetim ve faaliyet gerçekleştiren trafik ekipleri toplamda yaklaşık 260 sürücü ve yayaya yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

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