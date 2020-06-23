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Cizre’de yağmurlama kanallarında temizlik çalışmaları

ŞIRNAK HABERLERİ  | 23.06.2020 13:39 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yağmurlama kanallarında temizlik çalışmalarına başladı.Cizre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış ayları öncesi ilçedeki yağmurlama kanallarında yıllık periyodik temizleme çalışması gerçekleştiriyor.

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yağmurlama kanallarında temizlik çalışmalarına başladı.
Cizre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış ayları öncesi ilçedeki yağmurlama kanallarında yıllık periyodik temizleme çalışması gerçekleştiriyor. Cizre Belediyesi ekiplerince yapılan temizleme çalışması kapsamında yağmur sularıyla birlikte gelen ve kanalları tıkayan odun, taş, kum birikintileri, çöpler gibi suyun akışını etkileyecek bütün engeller temizleniyor.
Altyapı yenileme çalışmaları ile birlikte kent genelinde bulunan kanalları temizleyen ekipler, rutin temizlik dışında vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirilerek çalışmalar gerçekleştiriyor.

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