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Cizre’de yeşillendirme çalışmaları aralıksız devam ediyor

ŞIRNAK HABERLERİ  | 07.03.2020 14:48 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi tarafından ilçe genelinde başlatılan yeşillendirme çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.Cizre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürürken, ilkbahar mevsiminin hazırlıklarına da devam ediyor.

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi tarafından ilçe genelinde başlatılan yeşillendirme çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.
Cizre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürürken, ilkbahar mevsiminin hazırlıklarına da devam ediyor. Cizre genelinde çimlendirme, yeşillendirme, çiçeklendirme ve ağaçlandırma çalışmalarını gerçekleştiren park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri, Konak Mahallesi yeni Şırnak yolu bulvarında, palmiye ağacı dikimi gerçekleştirdi. Ekipler Sevgi Sokağı ile Dörtyol kavşağında rulo çim ve bodur alev çalılarıyla peyzaj düzenlemesi çalışmalarına başladı.

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