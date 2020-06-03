YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Cizre’de yol yapım çalışmaları devam ediyor

Cizre’de yol yapım çalışmaları devam ediyor

ŞIRNAK HABERLERİ  | 03.06.2020 15:46 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin muhtelif yerlerinde kilitli parke ve yama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Cizre Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri tarafından daha modern ve kullanışlı yollar için ilçenin muhtelif yerlerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin muhtelif yerlerinde kilitli parke ve yama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Cizre Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri tarafından daha modern ve kullanışlı yollar için ilçenin muhtelif yerlerinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler Şah Mahallesinde yama, Cudi ve Nur Mahallesinde ise kilitli parke döşeme çalışmalarına devam ediyor. Cizre Belediyesi yaptığı planlamalar doğrultusunda ulaşımı rahatlatmak ve güvenli hale getirmek için alt yapı çalışmaları tamamlanan sokak ve caddeler kent kimliğine yakışır hale getiriyor. Yolların kalitesini artırmak ve standardını yükseltmek adına Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yoğun bir tempoyla sokak ve caddelerde yol yenileme çalışmalarına devam ediyor.
Yama ve kilit parke çalışmaları ile ilgili açıklama yapan Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, "Belediyemizce başlattığımız yol yapım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar kapsamında kazma, kumlama ve stabilize çalışmalarının ardından kilitli parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Standartlara uygun yapılan çalışmalarımız ile Cizre’miz daha temiz, düzenli ve daha güzel olacak. Çalışmalarımız ihtiyaçlar doğrultusunda tüm mahallelerimizde devam edecektir" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Evini ateşe verip, kendini içeriye kilitledi Evini ateşe verip, kendini içeriye kilitledi
Şırnaklı Çocuklar Piyano ÖğreniyorŞırnaklı Çocuklar Piyano Öğreniyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Lokanta Nevnihal ve Çengelköy Börekçisi, kapılarını maksimum hijyenle açtı

Lokanta Nevnihal ve Çengelköy Börekçisi, kapılarını maksimum hijyenle açtı

Amansız hastalığa yenilen polis memuruna son görev

Amansız hastalığa yenilen polis memuruna son görev

İYİ Parti Genel Merkezinden Başkan Kaya’ya destek ziyareti

İYİ Parti Genel Merkezinden Başkan Kaya’ya destek ziyareti

Hemşire hayata tutunmak için ’karaciğer nakli’ bekliyor

Hemşire hayata tutunmak için ’karaciğer nakli’ bekliyor

LGS’de kullanılmak üzere maske diktiler

LGS’de kullanılmak üzere maske diktiler

KOMÜT Başkanı Adem Bulut: "Ev almak için bu imkanlar mutlaka değerlendirilmeli"

KOMÜT Başkanı Adem Bulut: "Ev almak için bu imkanlar mutlaka değerlendirilmeli"

Şırnak Namaz Vakitleri 3 Haziran Çarşamba

İmsak
02:59
Sabah
04:43
Öğle
12:13
İkindi
16:05
Akşam
19:34
Yatsı
21:11

Şırnak Nöbetçi Eczaneler 3 Haziran Çarşamba

Fırat Eczanesi
Uludere
Baran Eczanesi
Silopi
Meydan Eczanesi
Cizre
Ensari Eczanesi
Beytussebap
Dılşad Eczanesi
Merkez
Dılşad Eczanesi
Merkez
Meydan Eczanesi
Cizre
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Cizre’de dezenfekte çalışmaları sürüyor

Cizre’de dezenfekte çalışmaları sürüyor

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Namaz Dağı üs bölgesinde askerlerle iftar yapan Bakan Soylu ile telefonla görüşerek askerler ve ailelerinin bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Namaz Dağı üs bölgesinde askerlerle iftar yapan Bakan Soylu ile telefonla görüşerek askerler ve ailelerinin bayramını kutladı.

Beytüşşebap’ta dev göl keşfedildi

Beytüşşebap’ta dev göl keşfedildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.