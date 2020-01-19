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  4. Cizre’de yol yapım, onarım ve parke taşı döşeme çalışması

Cizre’de yol yapım, onarım ve parke taşı döşeme çalışması

ŞIRNAK HABERLERİ  | 19.01.2020 14:50 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi, yol yapım, onarım ve parke taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor.Cizre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, program dahilindeki mahallelerde yama, parke taşı döşeme ve yağmur suyu kanalı için ızgara çalışmalarına devam ediyor.

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi, yol yapım, onarım ve parke taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor.
Cizre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, program dahilindeki mahallelerde yama, parke taşı döşeme ve yağmur suyu kanalı için ızgara çalışmalarına devam ediyor. Mahallelerde acil yapılması gereken yollarda yama ile parke döşeme çalışmalarının yanı sıra, kış şartlarda oluşabilecek yağış sırasındaki su baskını ve su birikmesi yaşanan bölgelerde yağmur suyu kanalı için ızgara çalışması yaparak su baskınlarının önüne geçilecek. Ekipler, hava koşulları nedeniyle yolların çamurdan kurtulması için mesai gözetmeksizin hafta sonları da parke döşeme çalışmalarına ara vermeden devam edecek.

Konak Mahallesinde yeni imar yolu açma çalışması
Cizre Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Konak Mahallesi Cizre Park AVM mevkinde yeni imar yolu açma çalışması başlattı. Konak Mahallesinde yerleşim alanların artmasından dolayı Cizre Belediyesi, 250 metre uzunluğunda yeni imar yolu çalışması gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmalar kapsamında imara yeni açılan yol sayesinde bölgede yaşayan vatandaşlara da ulaşım kolaylığı sağlanacak.

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