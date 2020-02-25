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Cizre’de zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştırdı

ŞIRNAK HABERLERİ  | 25.02.2020 13:26 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan kasap ve hurdacılara yönelik denetimler gerçekleştirdi.Cizre Belediyesinde görevli gıda mühendisi ve zabıta ekiplerinin katıldığı denetimlerde işletmelerin ruhsatları, mevzuatlara uygunluğu, iş yerinin genel ortamının ve ürünlerinin sağlıklı olup olmadığı, tartı aletlerinin ayar ve kontrolü, ürünlerin gramajları, muhafaza alanlarının ve üretimde kullanılan malzemelerin hijyenik olup olmadığı ve çalışanların kıyafetlerinin temizliği kontrol edildi.Denetimlerde görülen eksikliklerin giderilmesi açısından iş yeri sahiplerine süre verilirken, verilen süre sonunda eksikliklerin giderilmemesi durumunda, Zabıta Yönetmeliği ve Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince cezai işlem uygulanacağı kaydedildi.Zabıta ekiplerinin denetimlerine aralıksız devam edeceği ifade edildi.

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan kasap ve hurdacılara yönelik denetimler gerçekleştirdi.
Cizre Belediyesinde görevli gıda mühendisi ve zabıta ekiplerinin katıldığı denetimlerde işletmelerin ruhsatları, mevzuatlara uygunluğu, iş yerinin genel ortamının ve ürünlerinin sağlıklı olup olmadığı, tartı aletlerinin ayar ve kontrolü, ürünlerin gramajları, muhafaza alanlarının ve üretimde kullanılan malzemelerin hijyenik olup olmadığı ve çalışanların kıyafetlerinin temizliği kontrol edildi.
Denetimlerde görülen eksikliklerin giderilmesi açısından iş yeri sahiplerine süre verilirken, verilen süre sonunda eksikliklerin giderilmemesi durumunda, Zabıta Yönetmeliği ve Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince cezai işlem uygulanacağı kaydedildi.
Zabıta ekiplerinin denetimlerine aralıksız devam edeceği ifade edildi.

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