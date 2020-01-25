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Cizreli öğrenciler Şanlıurfa’yı gezdi

ŞIRNAK HABERLERİ  | 25.01.2020 17:22 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Cizre İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından öğrencilere yönelik geliştirilen İstikbal Köklerdedir Projesi kapsamında 180 öğrenci Şanlıurfa’nın tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.Cizre Kaymakamlığı tarafından yürütülen İstikbal Köklerdedir Projesi ikinci durağı olan Şanlıurfa gezisi gerçekleştirildi.

Şırnak’ın Cizre İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından öğrencilere yönelik geliştirilen İstikbal Köklerdedir Projesi kapsamında 180 öğrenci Şanlıurfa’nın tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.
Cizre Kaymakamlığı tarafından yürütülen İstikbal Köklerdedir Projesi ikinci durağı olan Şanlıurfa gezisi gerçekleştirildi. Peygamberler şehri Şanlıurfa’da öğrenciler tarihin sıfır noktası sayılan Göbekli Tepe, Balıklı Göl ve Halfeti ilçesini gezme fırsatı buldu. Farklı kültürlere ve dillere ev sahipliği yapan peygamberler şehri Şanlıurfa’da gençler tarihi ve turistik yerleri gezerek, geziden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Şanlıurfa’nın tarihi ve turistik yerlerini gezerek bölgedeki kültürel zenginlikleri yakından görme fırsatı yakalayan Cizreli öğrenciler gezdikleri yerlerde bol bol fotoğraf çekti.

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