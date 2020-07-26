Cizre’nin ilk AVM’si hizmete açıldı

Şırnak’ın Cizre ilçesinin ilk alışveriş merkezi hizmete açıldı.

Cizre Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi açılışına Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Cizre Park Alışveriş ve Yaşam Merkezinin açılışı kesilen kurban ve okunan duaların ardından Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu tarafından gerçekleştirildi. Kurdele kesiminden sonra açılışa katılan davetliler Cizre Park Alışveriş ve Yaşam Merkezini gezdi.

