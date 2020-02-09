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Cizrespor evinde kaybetti

ŞIRNAK HABERLERİ  | 09.02.2020 17:22 | Son Güncelleme

0 mağlup oldu.Cizre Hamit Özalp İlçe Stadyumunda oynanan ve yaklaşık 500 taraftarın izlediği futbol maçında her iki takımın oyuncuları sahaya, Van’da yaşanan çığ felaketi nedeni ‘Yüreğimiz çığ altında, üşüyoruz Van’ pankartı ile çıktı.

0 mağlup oldu.
Cizre Hamit Özalp İlçe Stadyumunda oynanan ve yaklaşık 500 taraftarın izlediği futbol maçında her iki takımın oyuncuları sahaya, Van’da yaşanan çığ felaketi nedeni ‘Yüreğimiz çığ altında, üşüyoruz Van’ pankartı ile çıktı. Cizresporlu taraftarlar da Türbinde Kürtçe ve Türkçe olarak ‘Geçmiş olsun Van’ pankartı açtı.
Şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında gülen taraf 90. dakikada AkınTaşkın’ın ayağından bulduğu golle Dersimspor oldu.
Müsabaka sonunda Cizresporlu taraftarlar konuk takım Dersimspor’u türbinlere çağırıp sevgi gösterisinde bulundu.

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