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Cizrespor kurucu üyesi ve eski futbolcusu tedavi gördüğü hastanede korona virüsten öldü

ŞIRNAK HABERLERİ  | 10.10.2020 15:16 | Son Güncelleme

1972’de kurulan Cizrespor’un kurucu üyesi ve eski futbolcusu Hüseyin Umdi (68), korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Cizre’de Alibey Mahallesindeki ikametinde rahatsızlanarak Cizre Devlet Hastanesine kaldırılan Umdi, burada yapılan tedavisinin ardından Diyarbakır’a sevk edildi.

1972’de kurulan Cizrespor’un kurucu üyesi ve eski futbolcusu Hüseyin Umdi (68), korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Cizre’de Alibey Mahallesindeki ikametinde rahatsızlanarak Cizre Devlet Hastanesine kaldırılan Umdi, burada yapılan tedavisinin ardından Diyarbakır’a sevk edildi. Diyarbakır’da tedavi altına alınan Umdi’ye yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. Yaklaşık 15 gün boyunca tedavi gören Umdi, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak, hayatını kaybetti. Korona virüs tedavisi gördüğü hastanede 68 yaşında hayatını kaybeden Umdi’nin cenazesi önce Alibey Mahallesindeki evine ardından da Nuh Nebi Camisine getirildi. Umdi’nin cenazesi kılınan cenaze namazından sonra dualar eşliğinde asri mezarlığına defnedildi.

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