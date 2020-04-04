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CK Enerji Akdeniz Elektrik, Kovid-19 salgını sebebiyle çalışma saatlerinde değişiklik yaptı

ANKARA HABERLERİ  | 04.04.2020 18:56 | Son Güncelleme

CK Enerji Akdeniz Elektrik, Kovid-19 salgını sebebiyle çalışma saatlerinde değişiklik yaptı

CK Enerji Akdeniz Elektrik tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle, Müşteri Hizmet Merkezlerinin (MÜHİM) çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, 6 Nisan Pazartesi'den itibaren tüm MÜHİM’lerin, sadece 12.00-17.00 saatlerinde hizmet vereceği vurgulandı.

Küresel bir salgına dönen yeni tip koronavirüse karşı önlem alarak, acil eylem planını devreye sokan şirketin açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19' salgınına karşı bir dizi önlem alan CK Enerji Akdeniz Elektrik, müşterilerinin taleplerine yanıt verirken hem müşterilerinin hem de çalışanlarının sağlığını en üst düzeyde korumayı hedefliyor. İlk etapta kronik rahatsızlığı olan ve hamile çalışanlarına izin veren şirket, evden çalışmaya uygun personel sayısını da kademeli olarak artırarak uzaktan çalışma modelini uygulamaya koymuştu."

- "Evde kal işlemlerini evden yap"

Açıklamada görüşlerine yer verilen, CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, müşterilerin fatura ödemeleri için dışarıya çıkarak, MÜHİM'lere gitmeye devam ettiğini belirterek," Müşterilerimizin fatura ödemelerini evlerinden çıkmadan, otomatik ödeme talimatı vererek bankaları üzerinden güvenli ve kolayca yapabileceklerini hatırlatmak istiyorum. Otomatik ödeme talimatları yok ise de fatura ödeme işlemlerini internet bankacılığından ve anlaşmalı bankaların ATM’lerinden yapabilirler." açıklamasında bulundu.

Değerli, ödemeler için "ckakdeniz.com.tr" web sitesini ve "CK Akdeniz mobil" uygulamalarının da kullanılabileceğini kaydetti.

Bu arada, CK Enerji Akdeniz Elektrik, Akdeniz bölgesinde 1,8 milyonun üzerinde aboneye hizmet vererek perakende elektrik satışı yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
CK Enerji Akdeniz Elektrik

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