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CK Enerji Akdeniz’den MİM hizmeti

ANTALYA HABERLERİ  | 20.08.2020 12:50 | Son Güncelleme

CK Enerji Akdeniz Elektrik, Müşteri Hizmet Merkezleri’nin (MÜHİM) yanı sıra Antalya, Burdur ve Isparta’da sayıları 64’ü bulan Müşteri İşlem Merkezleri (MİM) ile de hizmet veriyor.

CK Enerji Akdeniz’den MİM hizmeti

CK Enerji Akdeniz Elektrik, Müşteri Hizmet Merkezleri’nin (MÜHİM) yanı sıra Antalya, Burdur ve Isparta’da sayıları 64’ü bulan Müşteri İşlem Merkezleri (MİM) ile de hizmet veriyor. CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, "Bu kuruluşlar yoluyla fatura ödemeden, borç sorgulama ve abonelik başvurusuna kadar birçok işlemi gerçekleştirmek mümkün. Müşterilerimiz NKolay ve Pratik İşlem ödeme merkezlerini güvenle ve rahatlıkla kullanabilir” dedi.
Antalya, Burdur ve Isparta’da, 30 Müşteri Hizmet Merkezi’nin (MÜHİM) yanı sıra NKolay ve Pratik İşlem işbirliği ile faaliyet gösteren 64 Müşteri İşlem Merkezi (MİM) ile tüketicilerin talep ve ihtiyaçlarına çözüm üreten CK Enerji Akdeniz Elektrik, müşterilerine en yakın noktada yer almayı hedefliyor.
Sayıları 1,8 milyonu aşan müşterilerine her zaman en iyi hizmeti sunmayı istediklerini dile getiren CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, “Sosyal mesafenin önemli olduğu bu dönemde online işlemler öne çıkıyor. Ancak fatura ödemelerini online yerine MÜHİM’lere gelerek ödeyen müşterilerimizin sayısı da oldukça fazla. Oysa bizim Antalya, Burdur ve Isparta’daki hizmet ağımız oldukça geniş. NKolay ve Pratik İşlem ile yaptığımız işbirliği çerçevesinde bu 3 ilimizde toplam 64 noktada MİM yani Müşteri İşlem Merkezleri ile de hizmet veriyoruz. Şu an için bu noktalardan 55’i Antalya, 3’ü Burdur ve 6’sı Isparta’da bulunuyor. Güvenilir iş ortağımız olan bu kuruluşlar yoluyla fatura ödemeden, borç sorgulama ve abonelik başvurusuna kadar birçok işlemi gerçekleştirmek mümkün. Müşterilerimiz NKolay ve Pratik İşlem ödeme merkezlerini güvenle ve rahatlıkla kullanabilir” ifadelerini kullandı.

“Sağlık için 14 kurala mutlaka uymak gerek”
Covid-19 pandemisi ile mücadelede hijyen ve sosyal mesafenin çok önemli olduğunu anımsatan Değerli, “Müşteri ile temas ettiğimiz her noktayı düzenli olarak dezenfekte ederken hem çalışma arkadaşlarımızın hem de müşterilerimizin sağlığını korumak adına üst düzey hassasiyet ve önlemler ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu zorlu günleri atlatmak için herkesin Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 14 kurala mutlaka uyması gerekiyor. Biz şirket olarak bir yandan çalışma arkadaşlarımız diğer yandan da müşterilerimizin sağlığını korumak adına büyük bir gayret gösteriyoruz. Güvenilir ödeme ve işlem kanallarımızı kullanmak hem zamanımızı hem de sosyal mesafemizi korumak adına giderek daha fazla önem kazanıyor” dedi.

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Ake Eczanesi
Muratpasa
Bahar Eczanesi
Muratpasa
Karamanlı Eczanesi
Muratpasa
Keskin Eczanesi
Muratpasa
Nil Eczanesi
Muratpasa
Olgan Eczanesi
Muratpasa
Babacan Eczanesi
Kepez
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