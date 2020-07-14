ÇKA Yönetim Kurulu Toplantısı, Mersin ve Adana valilerinin katılımıyla yapıldı

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Yönetim Kurulunun temmuz ayı toplantısı, Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Adana Valisi Süleyman Elban’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Adana ÇKA Yönetim Kurulu Toplantı Salonunda yapılan toplantıya, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ile ÇKA Genel Sekreteri Lütfi Altunsu katıldı.

Önceki yönetim kurulu toplantısında alınan kararlarla ilgili yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, 2020 Yılı Fizibilite Desteği Başvuruları Değerlendirilmesi, Mali ve Teknik Destek Programları ile gelecek ay için yapılması planlanan çalışmalar görüşülerek karara bağlandı.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.



