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ÇKA’dan koronayla mücadeleye destek

ADANA HABERLERİ  | 01.04.2020 19:00 | Son Güncelleme

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA), faaliyet bölgesinde bulunan Adana ve Mersin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı 10 milyon lira bütçeli "Mücadele ve Dayanıklılık Programı"nı hayata geçirdi.ÇKA’dan yapılan açıklamada, bölgenin ve ülkenin salgınla mücadelesine katkı vermek, salgının yayılımının en aza indirilmesi ve kontrol altına alınması, başta risk altındaki gruplar olmak üzere toplum sağlığının korunması ve salgının olumsuz sosyoekonomik etkilerinin hafifletilmesini sağlamak amacıyla program hazırlandığı belirtildi.Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması, halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları, salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi olarak belirlenen programla, Kovid-19 ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin destekleneceği kaydedildi.Mücadele ve Dayanıklılık Programı’na başvuruların, 30 Nisan’a kadar yapılabileceği bildirildi.

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA), faaliyet bölgesinde bulunan Adana ve Mersin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı 10 milyon lira bütçeli "Mücadele ve Dayanıklılık Programı"nı hayata geçirdi.
ÇKA’dan yapılan açıklamada, bölgenin ve ülkenin salgınla mücadelesine katkı vermek, salgının yayılımının en aza indirilmesi ve kontrol altına alınması, başta risk altındaki gruplar olmak üzere toplum sağlığının korunması ve salgının olumsuz sosyoekonomik etkilerinin hafifletilmesini sağlamak amacıyla program hazırlandığı belirtildi.
Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması, halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları, salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi olarak belirlenen programla, Kovid-19 ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin destekleneceği kaydedildi.
Mücadele ve Dayanıklılık Programı’na başvuruların, 30 Nisan’a kadar yapılabileceği bildirildi.

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Baraj Eczanesi
Seyhan
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İkizler Eczanesi
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Ova Eczanesi
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